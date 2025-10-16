Pinas gihapon ang ‘best audience’ ni Mariah Carey

Bisan pa man sa mga pagduda kon live o ga-lip sync ang American singer-songwriter nga si Mariah Carey, apan todo abiba ang Pinoy fans niini atol sa iyang concert leg sa “The Celebration of Mimi” nga gipahigayon sa Mall of Asia Arena niadtong Martes, Oktubre 14, 2025.
Usa ning tagsulat nga nisaksi sa maong sold-out concert nga moabot sa 15,000 ang seating capacity sa maong Arena.
As promised, punto alas 8 sa gabii hingpit nga nagsugod ang concert ug gisugdan kini sa pagpakita sa tanang album covers sa singer sa tibuok niya nga karera.
Dayon nilugwa kini ug nikanta sa usa sa mga latest nga kanta niini nga “Type Dangerous” gikan sa "Here For It All" album.
Naniyagit dayon ang Pinoy fans dihang gisundan kini niya sa iyang kanta nga “Emotions,” “Touch My Body,” “Can’t Let Go,” “Vision of Love,” ug “Dreamlover.”
Sa tibuok concert ni Mariah, kaupat kini nag-ilis ug wala siyay guest. Ang nga backup dancers lamang niini ang pasayawon sa panahon nga mag-ilis siya.
Sa tibuok concert, todo siyagit ug pakpak imohang madungog matag human sa kanta niini ug molanog og maayo ang siyagit kon pamilyar na ang kantahon niini susama sa “Hero,” “My All,” ug “Always Be My Baby.”
Wala sab sipyata ni Mariah ang iyang Pinoy fans sa pagkanta sa usa sa labing sikat nga kanta niini nga “We Belong Together.”
Gitapos sa singer ang concert sa pag-awit sa “All I Want For Christmas Is You” nga labing unang gikanta sa singer sa maong tour.
QUEEN OF CHRISTMAS
Gipamatud-an gyud ni Mariah nga siya gihapon ang gihulagway nga “Queen of Christmas” tungod kay mismo sa Pinas niya gikanta ang maong 1994 hit.
Ang Pinas ang nag-inusara nga nasod sa tibuok kalibutan nga gawas sa sayo ang pagsugod sa Christmas season, ang Pasko sab ang labing bongga nga holiday niini.
Mao nga dili na kahibulngan nga mao kini ang kanta nga giawit sa singer isip encore tungod kay kada Christmas season o sa Pinas pa - ber months, dili mawagtang ang Christmas songs ni Mariah hilabi na ang “All I Want For Christmas Is You.”
SIKAT NGA NANAN-AW
Kon gilargahan sa mga taga Visayas ug Mindanao ang maong concert, wala sab palabya sa mga sikat sa nasod ang pagtan-aw sa maong concert.
Personal nga nakapa-picture ning tagsulat kanh OPM singer Jason Dy.
Nasigpatan sab si Vice Ganda kuyog ang komedyante nga si Divine Tetay nga paingon na pauli kinsa nanan-aw sab kang Mariah.
Pipila sa mga sikat nga nilugwa aron motan-aw ni Mariah sila si Alex Gonzaga ug bana niini nga si Mikee Morada, ug KMJS host Jessica Soho. /