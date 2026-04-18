Pinas mihangyo sa Oman ipatangtang ang HIV test requirement

Gihangyo sa Pilipinas ang gobiyerno sa Oman nga tangtangon ang rekisitos nga negatibong HIV medical certificate alang sa tanang Filipino nga mobiyahe ngadto sa maong nasod.
Sa usa ka pamahayag niadtong Biyernes, ang Department of Foreign Affairs (DFA) niingon nga nihimo na sila og lig-on nga representasyon ngadto sa Oman Embassy sa Manila aron ipawagtang ang maong test requirement.
Dugang sa embahada, ang maong hangyo seryoso na nga gi-review sa gobiyerno sa Oman , ug duna na’y nakatakda nga tigom sa sunod semana aron hisgotan ang maong isyo.
“The DFA expects a positive outcome given the good and strong relationship between the Philippines and Oman,” matod sa DFA.
Base sa katin-awan sa Omani Embassy sa Manila, ang HIV certificate gikinahanglan lamang alang sa mga turista nga mogamit sa visa-free entry sa Oman, apan wala kini maglakip niadtong mga nakakuha na og work visa. / PNA