Pinaskuhan gi-waive para sa mga biktima sa sunog

Mohatag og ayuda ang kagamhanan sa mga lungsod sa Daanbantayan ug Medellin alang sa gibana-bana nga kapin sa 6,000 ka mga indibidwal nga apektado sa sunog sa Sityo Sta. Maria, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City, Martes sa hapon, Disyembre 12, 2023.

Gipahibalo ni Daanbantayan Mayor Sun Shimura nga lakip sa ilang ipanghatag ang gi-waive nga mga pinaskuhan unta sa mga teaching ug non-teaching personnel sa lungsod.

Matod ni Shimura nga nakadesisyon usab ang mga maestra sa lungsod nga ihatag ang ilang gilauman nga pinaskohan ngadto sa mga nasunogan tungod kay kini mas labing nagkinahanglan.

“Makahupay ug maka happy jud mo-share sa Pasko uy. Bawos-bawos ra ang kahimtang, kay pagka igo nato sa Yolanda, ug Ursula, nitabang gayod ang Lapu-Lapu sa ato. It’s time to help them back,” matod ni Shimura.

Lakip sa mga madawat sa mga biktima sa sunog ang Noche Buena boxes, mugs ug kalendaryo ingon man 1,000 ka sako sa tag lima ka kilong bugas.

Gawas sa lungsod sa Daanbantayan, lakip sa mipahigayon og donation drive ang lungsod sa Medellin nga sama sa Daanbantayan, naabagan usab sa apektadong siyudad panahon nga miigo ang kalamidad.

“Ang Medellin, pinaagi sa atong buhatan sa MSWD, mopahigayon og donation drive para sa kadtong mga nabiktima sa sunog sa Pusok, Lapu- lapu city modawat kita ug donasyon, cash or in kind,” asoy sa LGU.