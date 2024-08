Pinay boxer nakadawat og birthday gift nga labing bililhon

Alang sa iyang adlaw nga natawhan, gihatagan ni Filipina boxer Aira Villegas ang iyang kaugalingon og usa ka bililhon nga regalo – puwesto sa quarter-finals sa Paris Olympics.

Si Villegas, kinsa nag-29 anyos niadtong Huwebes, Agusto 1, 2024, niposte og makapakaging nga unanimous decision nga kadaugan batok ni no. 2 seed Roumaysa Boualam sa Algeria sa women’s 50 kg class sa sayong bahin sa Biyernes, Agusto 2.

Alang ni Villegas, mao kini ang labing nindot ug labing bililhon nga regalo nga nadawat niya sa iyang adlaw nga natawhan.

Gamit ang iyang wa nga jabs ug paspas nga mga kumbinasyon, nakuha ni Villegas ang bintaha sa scorecards, 30-27, 29-28, 29-28, 29-28, 30-27, sa tanang lima ka judges alang sa 5-0 nga kadaugan.

Si Villegas giharanahan og birthday song sa mga Pinoy nga nagtan-aw sa away dihang gi-congratulate siya nila ni Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) chairman Ricky Vargas ug Philippine Olympic Committee (POC) President Abraham ‘Bambol’ Tolentino sa ringside.

Pagkataodtaod, gipresentar sa Philippine boxing team nga gipangulohan ni ABAP secretary-general Marcus Jarwin Manalo ang birthday cake alang ni Villegas.

Apan dili pa angayang magpaanod sa kalipay si Villegas gumikan kay wala pa nahuman ang iyang misyon.

Sa quarter-finals, kontrahon ni Villegas si seventh seed Wassila Lkhadiri sa host France karong Dominggo sa alas 3:00 sa kadlawon, Agusto 3.

Kon modaug si Villegas ning awaya, hayan makaseguro na siya og bronze medal. Si Villegas maoy ikaduhang boksidor sa Pilipinas nga nakaabante sa quarter-finals sunod ni Carlo Paalam, kinsa nagkampanya sa men’s 57kg division. /ESL