Pinay kompirmadong patay sa sunog sa Hong Kong

Usa ka Overseas Filipino Worker (OFW) ang nalakip sa mga namatay sa makalisang nga sunog sa distrito sa Tai Po sa Hong Kong, matod sa Philippine Consulate General sa Hong Kong.
“With great sadness, the Philippine Consulate General in Hong Kong confirms the passing of an overseas Filipino worker from the Tai Po fire incident. Far from her native home, she had made innumerable sacrifices to provide a better life for her family,” pamahayag sa Philippine Consulate General sa Hong Kong.
“The Consulate General extends our heartfelt condolences to her family, friends, and loved ones at this trying time,” dugang niini.
Matod pa sa consulate general nga nagpadayon ang operasyon sa kapatagan aron maseguro ang kaayuhan ug pagtabang sa mga OFW nga naapektuhan sa trahedya.
Giingon niini nga 79 ka Pilipino ang luwas ug natala human sa insidente, usa ang naangol ug gipaubos sa verification ang kahimtang sa laing 12 ka OFWs.
Si Department of Migrant Workers (DMW) Secretary Hans Leo Cacdac nibisita sa pamilya sa biktima, kinsa gibiyaan sa iyang 10-anyos nga anak nga lalaki.
“We assured the 10-year-old son of our dear OFW that her mother lives in his heart forever, and would want nothing more than have him finish his studies,” asoy ni Cacdac.
“When asked what he wants to be when he grows up, he said ‘Firefighter po para wala na pong mamatay sa sunog,’” dugang niya.
Labing menos 128 ka mga tawo, lakip ang usa ka firefighter, ang gikumpirmar nga namatay sa sunog nga niulbo sa Wang Fuk court niadtong Nobiyembre 26 samtang ang kahimtang sa 200 ka mga tawo ang padayon pa nga gisusi.
Matod sa mga opisyal sa Hong Kong, 11 ka mga tawo ang gipangdakop, lakip ang duha ka direktor sa Will Power Architects Company, ang consultancy nga nagdumala sa proyekto sa renovation sa Wang Fuk Court. / TPM/SunStar Philippines