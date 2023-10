Pingris gitanyaga’g posisyon nga playing assistant coach

Wala pa man tuoy kontrata nga napirmahan apan gipaneguro na sa Blackwater Bossing nga mahimo na nga sakop sa ilang pa­milya si Marc Pingris. Ang Blackwater management nga gipangulohan sa tag-iya ni­ining si Dioceldo Sy nagpahigayon og birthday treat sa ilang team headquarters niadtong Lunes, Oktubre 16, 2023, atol sa kasaulogan sa ika-42 nga adlaw nga natawhan ni Pingris.

Kauban ang dugay na niyang manager nga si Ed Ponceja, si Pingris gidalitan og special birthday cake ug pancit sa maong gamay nga kasaulogan.

Gawas ni Sy, nitunga sab sa kasaulogan sila si team governor Siliman Sy, team manager Johnson Martinez, assistant team manager Rhona Tibor, ug deputy coach Aris Dimaunahan.

Si Pingris, kinsa niretiro sa Philippine Basketball Association (PBA) niadtong 2021, giplanuhang ilakip sa coaching staff nga gipangulohan ni Jeffrey Cariaso.

Apan gisaka pa ni Sy ang itan­yag nila ngadto kang Pingris.

“I made him two offers. Ano gusto niya, assistant coach or playing assistant coach,” batbat ni Sy nga napatik sa Spin.ph.