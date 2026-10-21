Piniriso sa Argao District Jail nakuryentehan-patay

Nagduda ang pamilya sa usa ka Person Deprived of Liberty (PDL) nga namatay sa Argao District Jail nga posible’ng gikulata kini human makit-an ang mga lagom sa iyang nawong, liog ug ubang bahin sa lawas.
Ang biktima giila nga si Jonas Ricaña Undang, 26, residente sa Lungsod sa Barili, Sugbo nga gideklarar nga dead on arrival sa ospital human gituoha’ng nakuryentehan samtang naligo sa comfort room sa prisohan pasado alas 7 sa gabii niadtong Martes, Oktubre 20, 2026.
Sa interbyu sa Superbalita Cebu, niingon ang igsuon sa biktima nga si alyas Fatima nga nagduda siya nga adunay foul play sa kamatayon sa iyang manghod ug dili tinuod nga pagkakuryente ang hinungdan niini.
“Ang iyang nawong naay lagom unya ang iyang liog ug sa iyang mga lawas daghan siyag lagom-lagom,” matod ni Fatima.
Gituohan sab sa pamilya nga posibleng gikulata si Undang sa ubang PDL, apan wala pa kini makompirmar sa kapulisan.
Tungod niini, nihangyo ang pamilya sa Argao Municipal Police Station nga ipa-autopsy ang patayng lawas aron matino ang tinuod nga hinungdan sa iyang kamatayon.
Base sa impormasyon sa BJMP, nakit-an sa usa ka kaubang PDL si Undang nga
gikuryentehan samtang naligo sa comfort room alas 7:35 sa gabii.
Gipawong dayon sa duty jailer ang circuit breaker ug gihatagan og gi-CPR ang biktima sa wala pa siya gidala sa ospital alas 7:55 sa gabii.
Apan gideklarar nga patay si Undang ni Dr. Kenneth Rey Elnar alas 8:16 sa gabii.
Hustisya ang gipangayo sa pamilya ug gitinguha nilang mapanubag ang bisan kinsa nga posibleng nalambigit kon mapamatud-an nga adunay foul play.
Padayon ang imbestigasyon sa Argao Municipal Police Station, lakip ang pagkuha sa mga pamahayag sa mga kaubang PDL sa biktima. / AYB / ABC