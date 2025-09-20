Pinirmahay sa SOI batok kurapsiyon

Nangulo ang Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (CESAFI) sa gipahigayon nga pinirmahay sa Statement of Indignation (SOI) batok sa kurapsiyon sa nasod, nga gipahigayon sa Cebu Coliseum niadtong Sabado, Septiyembre 20, 2025.
Ang maong kalihukan namugna agi og reaksiyon sa naghitak nga pagpangurakot sa pundo sa kagamhanan, ilabi na sa mga nabulgar nga binilyon nga pundo nga gitagana sa dagkong proyekto sa nasod, flood control projects. Gikurakot matod pa sa kadagkuan sa ahensiya ug ubang mga opisyal sa nasod.
Ang SOI gipirmahan ubos sa pagdumala ni CESAFI president Augusto Go ug mga representante sa mga tunghaan o unibersidad sa Sugbo. /Juan Carlo De Vela