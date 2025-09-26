Pinoy Beef Bistek

○ Mga sagol:
Set A – Marinade ug beef
½ kilo sa beef sirloin o lingin, hiwaon og nipis
¼ tasa sa soy sauce
1/4 kutsara sa calamansi juice
6 ka lusok sa ahos, gihiwa’g pino
1 ka kutsarita sa cracked black pepper
½ tasa sa clear soda (Sprite o 7-up)
Set B – Sides & Sauté
Potato wedges
Tubig, pangpabukal sa patatas
2 ka medium nga puti nga sibuyas bombay, gihiwa og rings
2 ka kutsara sa mantika
6 ka mga lusok sa ahos, gitadtad
Unsay buhaton:
Step A – I-marinate ang beef
Sagula ang beef, soy sauce, calamansi juice, hiniwa nga ahos, cracked pepper, ug soda sa usa ka bowl. Sagula og maayo ug i-marinate og 30 minutos, o usa ka gabii aron makatuhop ang kalami.
Step B – Lutoa ug gisala
Prituha ang matag slice sa beef by batches hangtod mo-brown. Ihuwad ang nahabilin nga marinade ug pasagdahi nga mobukal hangtod nga ang beef maluto ug mogamay ang sauce. Butangi og onion rings ug seguroha nga medyo mohumok kini pinaagi sa sauce.
I-serve
Sa pag-serve sa bistek, paibabwi kini og ginisal nga onion rings ug garlic o plain rice. Iyabo sa ibabaw ang nahabilin nga sauce.
Chef Tip
Aron magpabilin nga humok ang imong beef, likayi nga malab-anan ang pagkaluto. Ang dali nga pagpabukal sa marinade igo na, labina motabang ang soda sa pagpahumok niini. Ayaw i-skip ang sibuyas bombay, makatabang kini sa pagbalanse sa katam-ison sa paraton nga soy profile.