Pinoy Beef Bistek

○ Mga sagol:

Set A – Marinade ug beef

½ kilo sa beef sirloin o lingin, hiwaon og nipis

¼ tasa sa soy sauce

1/4 kutsara sa calamansi juice

6 ka lusok sa ahos, gihiwa’g pino

1 ka kutsarita sa cracked black pepper

½ tasa sa clear soda (Sprite o 7-up)

Set B – Sides & Sauté

Potato wedges

Tubig, pangpabukal sa patatas

2 ka medium nga puti nga sibuyas bombay, gihiwa og rings

2 ka kutsara sa mantika

6 ka mga lusok sa ahos, gitadtad

Unsay buhaton:

Step A – I-marinate ang beef

Sagula ang beef, soy sauce, calamansi juice, hiniwa nga ahos, cracked pepper, ug soda sa usa ka bowl. Sagula og maayo ug i-marinate og 30 minutos, o usa ka gabii aron makatuhop ang kalami.

Step B – Lutoa ug gisala

Prituha ang matag slice sa beef by batches hangtod mo-brown. Ihuwad ang nahabilin nga marinade ug pasagdahi nga mobukal hangtod nga ang beef maluto ug mogamay ang sauce. Butangi og onion rings ug seguroha nga medyo mohu­mok kini pina­agi sa sauce.

I-serve

Sa pag-serve sa bistek, paibabwi kini og ginisal nga onion rings ug garlic o plain rice. Iyabo sa ibabaw ang nahabilin nga sauce.

Chef Tip

Aron magpabilin nga humok ang imong beef, likayi nga malab-anan ang pagkaluto. Ang dali nga pagpabukal sa marinade igo na, labina motabang ang soda sa pagpahumok niini. Ayaw i-skip ang sibuyas bombay, makatabang kini sa pagbalanse sa katam-ison sa paraton nga soy profile.

