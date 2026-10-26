Pinoy gitanyaga'g $3.5K nga suweldo sa Russia, gibabagan sa airport

Gibabagan sa Bureau of Immigration (BI) ang usa ka 50-anyos nga Pilipino sa Mactan-Cebu International Airport (MCIA) samtang mosuway unta sa pagbiyahe paingon sa Vietnam, sa wala pa mopadayon sa Russia alang sa trabaho isip K-9 handler.
Sumala sa BI, gi-schedule ang biyahe sa pasahero niadtong Oktubre 10 samtang mosakay unta sa Cathay Pacific nga flight paingon sa Vietnam. Atol sa pagpangutana, gibutyag sa pasahero nga Russia ang iyang destinasyon alang sa trabaho human ma-recruit pinaagi sa WhatsApp.
Gitanyag kaniya ang binulang suweldo nga $3,500 apan giingong giingnan siya nga magpakaaron-ingnon nga turista aron matago ang tinuod niyang katuyoan sa pagbiyahe. / DPC