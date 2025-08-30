Pinoy gitudlo ni Pope isip auxiliary bishop sa California

Usa ka Pinoy nga pari nga nakabase sa Estados Unidos ang gitudlo ni Pope Leo XIV isip auxiliary bishop sa Diocese of San Jose sa California niadtong Biyernes, Agusto 29, 2025.

Sa taho sa CBCP News, gitudlo sa Santo Papa si Fr. Andres Ligot isip auxiliary bishop, ug motabang kang Bishop Oscar Cantú sa pagpangalagad sa katawhan sa diyosesis.

“I am humbled by the Holy Father’s trust and by Bishop Cantú’s support,” matod ni Ligot. “I renew my promise to serve Christ and His people with joy, especially those most in need.”

Nanawagan usab ang Ilokano nga pari ngadto sa mga Katoliko nga iampo siya ug ang iyang bag-ong misyon.

“Please pray for me, that I may be a faithful servant and a good shepherd in our beautifully diverse Church,” matod niini.

Si Ligot natawo sa Laoag City niadtong 1965, ug giordinahan nga pari para sa Diocese of Laoag ni Pope John Paul II niadtong Hunyo 14, 1992, sa St. Peter’s Basilica.

Nagtuon siya og pilosopiya sa San Pablo College Seminary sa Baguio City, ug nakakuha og master's degree sa philosophy gikan sa University of Santo Tomas sa Manila niadtong 1988.

Mitungha sab kini sa Bidasoa International Seminary sa Navarra, Spain, ug nakaangkon og master’s degree sa theology; ug mipadayon sa pagkompleto sa doctorate sa Canon Law sa University of Navarra.

Sa Diocese of San Jose, si Ligot nagsilbi nga parochial vicar sa St. John Vianney Parish (2003–2005), pastor sa St. Lawrence the Martyr Parish (2005–2009), ug judicial vicar (2008–2021).

Bag-o siya napili nga auxiliary bishop, nagserbisyo siya isip pastor sa St. Elizabeth of Portugal Parish, ingon man isip vicar general ug chancellor sa diyosesis.

Natukod niadtong 1981, ang diyosesis sa San Jose nakasentro sa Cathedral Basilica of St. Joseph sa downtown San Jose ug nagpahigayon og Sunday Mass sa 15 ka pinulongan.

Ang diyosesis adunay mga 513,000 ka mga Katoliko sa 49 ka parokya, tulo ka misyon, ug usa ka pastoral center, ug nagsuporta sa 27 ka elementarya ug unom ka hayskul. / Anton Banal, SunStar Philippines