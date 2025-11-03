Pinoy kampiyon sa World Cup 10-Ball

Naangkon sa Pinoy nga si Jonas Ruga Magpantay ang kampiyunato sa Qatar World Cup 10 Ball niadtong Dominggo, Nobiyembre 2, 2025, sa Ezdan Palace sa Doha, Qatar sa Dominggo, Nobiyembre 2, 2025.
Si Magpantay kinsa lumad nga taga Bansud, Oriental Mindoro ug kasamtangang nagpuyo sa Cubao, Quezon City, nipukan ni Szymon Kural sa Poland, 13-9, sa finals aron ibulsa ang US$100,000 o kapin sa P5.5 milyunes nga ganti.
Sa iyang bahin, si Kural nakabaton og US$40,000 o dul-an sa P2.5 milyunes.
Niabot sab og duha ka dekada ang gihuwat ni Magpantay una niya naabot ang tumoy sa kalampusan.
Paingon sa finals, gilupig ni Magpantay ang kababayang si two-time world champion Carlo Biado, 11-8, sa Last 32, two-time European Pool champion Wojciech Szewczyk sa Poland, 11-5, sa Last 16, Niels Feijen sa Netherlands, 11-7, sa quarterfinal ug two-time Junior World 9 ball title holder Moritz Neuhausen sa Germany, 11-6, sa semi-final. / ESL