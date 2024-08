Pinoy nga nabilanggo sa laing nasud, papaulion

Giawhag ni Senador Imee R. Marcos ang ubang senador nga uyonan nga kaaprobahan ang treaty tali sa Pilipinas ug kagamhanan sa Canada nga nagtugot sa mga Filipino nga nabilanggo sa maong nasod nga makauli ug sa Pilipinas tiwason ang ilang sentensiya.

“Sa gitna ng lahat ng pagkakasala at pagsubok, huwag natin kalimutan na may pagkakataon pa ang bawat nilalang na magbalik-loob at magkaroon ng bagong buhay. Maraming kababayan natin ang nakakulong sa ibang bansa, malayo sa kanilang pamilya at mga mahal sa buhay,” pamahayag ni Senador Marcos atol sa iyang sponsorship speech sa Senate Resolution No. 1146 niadtong Martes, Agusto 20, 2024.

Ang 'Treaty Between the Government of the Republic of the Philippines and the Government of Canada on the Transfer of Sentenced Persons and on Cooperation in the Enforcement of Penal Sentence' ang gipirmahan niadtong Mayo 22, 2003, ug giaprobahan sa presidente niadtong Enero 24, 2023.

Ang maong treaty naghatag og kondisyon ug pamaagi diin ang usa ka priso sa teritoryo sa usa ka nasod mahimong ibalhin ngadto sa nasod diin siya naggikan nga mapadayon ang pag-serve sa iyang sentensiya.

“While we cannot prescribe how or for how long other countries should punish Filipinos who break their laws, we can at least forge agreements that will give our countrymen imprisoned abroad a better chance of rehabilitation and reintegration back to society, back home here in the Philippines,”pasabot ni Senador Marcos.

Pinaagi sa maong treaty maghatag kini og paglaom sa mga Pinoy nga nabilanggo sa laing nasod nga makauli sa sa Pilipinas apan ipadayon gihapon ang ilang sentensiya diin mas mapaduol ngadto sa ilang minahal sa kinabuhi ug maibanan ang ilang kamingaw ug kagul-anan. / PR