Pinoy ‘Pee mak’ moarangkada na sa mga sinehan

Andam na nga moarangkada sa mga sinehan sa tibuok nasod karong Oktubre 14, 2026, ang Filipino adaptation sa blockbuster Thai hit nga “Pee Mak,” uban nila ni Bea Binene ug Wilbert Ross nga nagsaad og kombinasyon sa katawa, kahadlok, gugma ug makahuluganon nga mga mensahe alang sa mga Pilipino.
“We need a movie that makes us laugh,” sey ni Wilbert atol sa press conference sa Dakbayan sa Sugbo, diin iyang gisaad nga ang “Pee Mak” maghatag dili lamang og kahadlok apan lakip sab sa romance, comedy ug makahuluganon nga mga emosyon.
Samtang nagkaduol ang petsa sa pasalida, gihangyo ni Bea ang publiko nga suportahan ang lokal nga adaptasyon sa usa sa labing bantog ug labing malampusong pelikula sa Thailand.
“I hope they give the Philippine adaptation a chance. Rest assured that we did our best,” dugang ni Bea kinsa niangkon sab sa pressure sa pagdala sa Pinoy version sa maong blockbuster film.
Giprodyus sa Viva Studios ug ubos sa direksyon ni Direk Victor Villanueva, ang pelikula gibituonan nila Bea ug Wilbert, uban sa mga artista nga sila si Jairus Aquino, Vandolph, TJ Valderrama ug Gian Bernardino nga maoy mupuno sa estorya sa katawa ug kalisang.
Gilauman sa cast nga mahimong lahi ang lokal nga bersyon tungod sa pagsagol sa Thai folklore ug mga elementong Pilipino sama sa humor, tradisyon ug lig-on nga pagmahal sa pamilya. Matod ni Wilbert, ang “Pee Mak” nagtutok sa mga tema sa gugma, pamilya ug panaghigalaay nga maoy sentro sa mensaheng gustong ipaabot sa pelikula ngadto sa mga manan-away.
Human sa mainitong pagdawat sa Cebuano fans, naglaom ang cast ug production team nga ang “Pee Mak” mahimong usa sa labing gihuwat nga pelikula karong tuiga ug makadani sa mga Pilipino pinaagi sa talagsaong pagsagol sa katawa, kahadlok ug gugmang Pinoy. / BJC