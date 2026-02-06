Pinoy Sweet Ham Carbonara

○ Mga sagol:
○ Pabukalan:
Tubig, pangpabukal
Asin
250 g. fettucine
○ Panggisal:
4 ka kutsara sa butter
1 ka kutsara sa mantika
3 ka lusok sa ahos
¼ tasa sa puti nga sibuyas bombay
½ tasa sa button mushroom
Asin ug pepper, pangtempla
1 ka putos sa CDO Sweet Ham
○ Alang sa sauce:
3 ka kutsara sa harina
1 ka tasa sa chicken stock
1 ½ tasa sa gatas
1 ka kutsarita sa dried basil
½ tasa sa cheese
Asin ug pepper
○ Garnish:
Parmesan cheese
Fresh parsley
○ Unsay buhaton:
1. Sa usa ka kaldero, pabukala ang tubig. Lutoa ang fettuccine og 8 minutos, o hangtod nga hapit na maluto.
2. Kon maluto na ang pasta, iyabo ang tubig. Ipadaplin ang pasta.
3. Sa usa ka kaha, inita ang mantika ug butter. Gisala ang ahos, sibuyas bombay, ug mushroom. Templahi og asin.
4. Hiwaa ang CDO Sweet Ham og nipis. Idugang kini sa kaha. Ukaya.
5. Ipadaplin ang gamay nga mantika, sibuyas bombay, mushroom, ug ham alang sa toppings.
6. Ibutang ang harina sa kaha. Ukaya.
7. Kon ang harina naluto na ug maayo na ang pagkasagol, ibutang ang sabaw sa manok. Ukaya, dayon isagol ang gatas.
8. Sagoli og Italian herbs, dried basil, asin, ug pepper. Idugang ang melting cheese. Ukaya, unya ibutang ang fettucine. Ukaya.
9. Pagtagana og gamay nga sauce alang sa toppings.
10. Kon luto na ang pasta, ibalhin kini sa baking dish. Paibabwi sa sauce nga ang imong gilain, parmesan cheese, CDO Sweet Ham, ug parsley. I-serve.