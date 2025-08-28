Pinoys nagpasalamat kang Alex Eala

Gibaha og mga mensahe nga pasalamat ang Filipino tennis star Alex Eala bisan paman nga na-eliminate na kini sa 2025 US Open human napilde ni Cristina Bucsa, 4-6, 4-6, niadtong Huwebes, Agusto 28 (PH time).
Gipadayag sa Filipino fans ang ilang mga mensahe sa social media tungod sa nabuhat niini nga historic win para sa tennis.
Ang 20-anyos nga si Eala maoy unang Filipino player nga nidaog og singles match sa main draw sa Grand Slam event. Iyang gipilde si No. 14 seed Clara Tauson 6-3, 2-6, 7-6 (11) sa first round sa US Open. / RSC