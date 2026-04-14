Pintor balibaran sa kapuyo nga ‘mojerjer’ nanunggab

Nalandig sa tambalanan ang 53-anyos nga babaye human giduslak og barbecue stick ang iyang tangkugo sa iyang kanhi kapuyo nga pintor sa Barangay Cogon, Pardo, Dakbayan sa Sugbo, alas 11:45 sa gabii, Lunes, Abril 13, 2026.
Ang biktima giila sa alyas nga Beni kinsa daling gidala sa Cebu City Medical Center (CCMC) human nagtaop pa ang barbecue stick sa iyang tangkugo.
Samtang ang suspek nga si alyas Mino, 52, gitanggong na sa Inayawan Police Station.
Sa pakighinabi sa Superbalita Cebu, gipahayag ni Mino nga napuno na siya sa taras sa iyang kapuyo sulod sa 10 ka tuig nila’ng panag-uban, diin nakabaton sila og usa ka 10-anyos nga anak nga lalaki.
Matod ni Mino, sa miaging buwan pa siya nakahukom nga mobiya sa ilang giabangan sa Cogon Pardo ug nibalhin sa Poblacion Pardo uban ang ilang anak.
Nasayod siya nga duna nay laing batan-ong lalaki nga gitabangan si Beni sa ilang lugar, usa ka ex-convict sa kaso sa ilegal nga drugas.
Nibisita si Mino sa ilang giabangan niadtong Lunes sa gabii aron kuhaon ang iyang mga gamit ug ID, apan wala didto si Beni kay nibilar sa silingan nga namatay.
Iyang giapas ang biktima aron mangayo sa yawe, apan gibalibaran siya niini ug giingnan nga wala na siyay gamit didto.
Dugang ni Mino, gawas sa pagbalibad kaniya, pirmi siya biay-biayon ni Beni ug pakaulawan sa atubangan sa daghang tawo.
“Nabantayan nako last year December wala gyud ko ka jerjer. Daghang pasangil duka daw siya kaayo, pero milakaw kuyog sa iyang lalaki,” matod pa ni Mino.
Sa panahon nga mohangyo siya nga makiglambing
Giingong sultihan pa siya niini nga mangabang na lang og babaye kay dili siya mosugot kon walay kuwarta.
Tungod sa grabeng kalagot samtang nagtan-aw ni Beni nga nag-mahjong, nakakita si Mino og barbecue stick sa yuta ug gidunggab kini sa tangkugo sa biktima.
Samtang naglakaw si Mino pauli, gigukod siya sa mga silingang tambay ug gitabangan og kulata sa wala pa ma-turnover sa kapulisan.
Bisan pa sa nahitabo, gipadayag ni Mino nga wala siya magmahay sa iyang gihimo tungod sa kapungot, apan nangayo gihapon siya og pasaylo sa kanhi kapuyo nga matod pa gimahal niya pag-ayo. / GPL