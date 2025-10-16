Pintor napriso na sab nadakpan sa buy-bust

Balik bilanggoan ang usa ka construction worker nga una nang napriso niadtong 2015 tungod gihapon sa ilegal nga drugas human madakpan sa gilusad nga buy-bust sa mga personnel sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)-Bohol alas 4:35 sa kaadlawon, Huwebes, Oktubre 16, 2025, sa Purok 7, Barangay Bool, Siyudad sa Tagbilaran, Probinsiya sa Bohol.
Ang suspek nga nabutang sa target list sa PDEA ug Philippine National Police (PNP) isip high value target giila ni Director Joel Plaza nga si alyas Baki, 46, nga taga Barangay Poblacion Ondol, Lungsod sa Loboc, Lalawigan sa Bohol.
Nakuha sa mga operatiba ang lima ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 25 gramos nga dunay balor nga P170,000 lakip na ang buy-bust money, cellphone, ug usa ka motor nga maoy gigamit sa iyang pagbaligya sa ilegal nga drugas.
Ang mga nakuhang ebedensiya giduso na kini sa PNP Bohol Forensic Unit alang sa chemical analysis samtang ang suspek kasamtangang gikustodiya sa Tagbilaran City Police Station.
Giingong makabaligya si Baki og 50 gramos nga shabu matag semana gikan sa iyang supplier.
Sigon sa kasayuran nga nadawat sa PDEA 7, nadakpan na niadtong 2015 si Baki sa kaso gihapon sa ilegal nga drugas apan nakagawas tungod sa plea bargain agreement ug nibalik sa iyang naandan nga trabaho.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II Republic Act 9165 ang ipasaka sa PDEA 7 batok sa suspek. / AYB