Pipila ka dalan sa Cebu City ang masira sa prayer rally

Bisan wa'y planong isira ang mga nag-unang dalan sa Cebu City apan ang Operations Section sa Cebu City Transportation Office (CCTO) mahimong mopatuman og temporaryong road closure aron ma-accomodate ang moapil sa prayer rally karong adlawa.
Apan gitambagan ang mga motorista nga moagi sa laing rota aron malikayan ang pagkalangan sa ilang mga biyahe.
Ang mga traffic personnel ipakatap aron sa pagdumala sa dagan sa trapiko ug pagsiguro sa kaluwasan sa publiko.
Karong adlawa, Domingo, Nobyembre 30, 2025, ang Sugbuanong Pakigbisug Kontra Kurapsyon (SuPaKK) mopahigayon sa ilang Synergized Prayer Rally / Peace March gikan sa alas 8:00 sa buntag hangtod alas 5:00 sa hapon.
Gilauman nga daghan ang manambong niining tibuok adlaw nga kalihukan.
Sa alas 3:00 sa hapon, dunay procession nga himuon ug ang rota magsugod sa Sto. Niño Pilgrim Center ug matapos sa Fuente Osmeña Circle.
Gipaabot ang ginagmay'ng paglangay sa trapiko subay sa maapektuhan nga kadalanan sulod sa gidugayon sa kalihukan.