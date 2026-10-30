Pipila ka dalan sa Mandaue sirad-an alang sa Kalagkalag

Sirad-an ang pipila ka mga nag-unang dalan ug hugot nga ipatuman sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team) ang lagda sa pag-parking palibot sa mga sementeryo gikan Oktubre 31 hangtod Nobiyembre 2 para sa pagsaulog sa Kalagkalag (All Saints’ ug All Souls’ Day).
Maapektuhan sa road closure ang pipila ka bahin sa B. B. Cabahug Street, F. B. Cabahug Street, F. S. Rosal Street, ug ang bahin sa A. S. Fortuna Street duol sa intersection sa B. B. Cabahug Street.
Samtang ipatuman sab ang one-side parking sa A. Del Rosario Street, S. Rosal Street, ug pipila ka bahin sa B. B. Cabahug Street.
Gipasabot ni Team head Hyll Retuya nga tinuig kini nga lakang aron mahatagan og luwas nga agianan ang mga naglakaw nga mobisita sa mga sam-ang ug ang mga tindera sa dapit.
“These road closures are part of our annual practice of closing certain areas to accommodate pedestrian traffic during this period,” matod ni Retuya.
“There are also vendors selling in these areas, which is why vehicles are prohibited from entering.”
Aron mapanalipdan ang agianan sa mga naglakaw, nagbutang ang mga enforcer og railings daplin sa dalan aron dili makaokupa ang mga tindera sa karsada.
Tugotan sab nga makanaog duol sa pultahan sa sementeryo ang mga senior citizen, mabdos ug persons with disability (PWDs).
Ubos sa executive order ni Mayor Thadeo “Jonkie” Ouano, abli ang mga sementeryo gikan sa 6 sa buntag hangtod sa 12 sa tungang gabii.
Apan mas sayo nga ipakatap ang mga traffic personnel aron pagseguro sa kalinaw sa lugar. / ABC