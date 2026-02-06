Pipila ka flights sa MCIA, kanselado tungod sa Bagyong Basyang

Naapektuhan ang mga flight sa Mactan-Cebu International Airport (MCIA) tungod sa dautang panahon nga dala sa Tropical Storm Basyang.
Pipila ka airlines ang nipahibalo sa pagkanselar sa ilang mga flight niadtong Biyernes, Pebrero 6, 2026, aron maseguro ang kaluwasan sa mga pasahero ug mga tripulante.
Ania ang mga kanseladong flights nga mobiyahe unta gikan sa Cebu:
Dipolog: DG6607
Pagadian: DG6639
Dumaguete: DG6515
Cagayan de Oro: DG6713
Cotabato: PR2223
Masbate: DG6080
Siquijor: 2R875
Mga nakansilae sab nga gitakdang moabot paingon sa Cebu:
Ozamis: DG6794
Dipolog: DG6608
Pagadian: DG6640
Dumaguete: DG6516
Cagayan de Oro: DG6714
Cotabato: PR2224
Masbate: DG6081
Siquijor: 2R876
Dunay pahimangno ang mga opisyal sa MCIA nga aron di maawahi ang mga pasahero sa impormasyon ug malikayan ang pagpundo sa airport.
Sa dili pa mobiya sa balay, susihon una ang status sa flight pinaagi sa website o mobile app sa airline.
Alang sa mga apektadong pasahero, pakig-alayon sa airline para sa rebooking, refund, o travel fund options.
Matod sa advisory sa MCIA nga gitinguha nila ang kaluwasan ug katarungan alang sa tanang biyahedor.
Ilang gihangyo ang pasensya tungod kay prayoridad sa mga MCIA ang seguridad sa mga pasahero taliwala sa hulga sa bagyo. / PR