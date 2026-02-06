Superbalita Cebu

Pipila ka flights sa MCIA, kanselado tungod sa Bagyong Basyang

MCIAFile Photo
Published on

Naapektuhan ang mga flight sa Mactan-Cebu International Airport (MCIA) tungod sa dautang panahon nga dala sa Tropical Storm Basyang.

Pipila ka airlines ang nipahibalo sa pagkanselar sa ilang mga flight niadtong Biyernes, Pebrero 6, 2026, aron maseguro ang kaluwasan sa mga pasahero ug mga tripulante.

Ania ang mga kanseladong flights nga mobiyahe unta gikan sa Cebu:

Dipolog: DG6607

Pagadian: DG6639

Dumaguete: DG6515

Cagayan de Oro: DG6713

Cotabato: PR2223

Masbate: DG6080

Siquijor: 2R875

Mga nakansilae sab nga gitakdang moabot paingon sa Cebu:

Ozamis: DG6794

Dipolog: DG6608

Pagadian: DG6640

Dumaguete: DG6516

Cagayan de Oro: DG6714

Cotabato: PR2224

Masbate: DG6081

Siquijor: 2R876

Dunay pahimangno ang mga opisyal sa MCIA nga aron di maawahi ang mga pasahero sa impormasyon ug malikayan ang pagpundo sa airport.

Sa dili pa mobiya sa balay, susihon una ang status sa flight pinaagi sa website o mobile app sa airline.

Alang sa mga apektadong pasahero, pakig-alayon sa airline para sa rebooking, refund, o travel fund options.

Matod sa advisory sa MCIA nga gitinguha nila ang kaluwasan ug katarungan alang sa tanang biyahedor.

Ilang gihangyo ang pasensya tungod kay prayoridad sa mga MCIA ang seguridad sa mga pasahero taliwala sa hulga sa bagyo. / PR

