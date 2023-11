Pipila ka magtutudlo duna nay honorarium

Nakadawat na sa ilang mga honorarium ang pipila sa mga magtutudlo nga ningserbisyo sa bag-o lang natapos nga Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE).

Gibutyag ni Dr. Salustiano Jimenez nga pipila kanila nakadawat na sa ilang honorarium human naproklamar na ang mga kandidato nga ningdaug.

“Some of the areas naa na naka-recieve na sila sa ilang mga honorarium right after sa election. So, ang uban ana possible tungod kay holiday unya wala na maka process. Ang pinakadugay ana Tuesday,” matod ni Jimenez sa Nobiyembre 2, 2023.

Base sa talaan sa DepEd, adunay 38,015 ka mga magtutudlo, lakip na school heads, ang ningsilbi isip electoral board atol sa piniliay.

Una na nga namahayag ang Commission on Elections (Comelec) sa kaulohan nga anaa sa P6,000 ngadto sa P10,000 ang madawat sa chairman sa electoral board.

Ang iyahang mga miyembro makadawat og P5,000 ngadto sa P9,000.

Gilauman nga masugdan na usab pag-apod sa Comelec ang honorarium sa uban pa’ng mga magtutudlo ka­rong adlawa, Nobiyembre 3, 2023.

Subay niini, gipadangat usab ni Jimenez ang iyang pagpasalamat sa tanang mga magtutudlo nga nagtukaw ug niserbisyo atol sa piniliay sa barangay.

“I’m so happy and ako I commend ang tanang mga taga Comelec nga nakahatag na sa ilang mga honorarium. I would also like to thank the teachers nga walay nahitabong kakulian sa eleksiyunan and again if the teachers will really give their best for the common good and for the sake of service sa ilang gipanumpaan, nindot gyud ang mahitabo,” matod ni Jimenez.