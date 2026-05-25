Pipila ka probisyon sa budget sa siyudad, gi-veto ni Archival

Gi-veto ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pipila ka probisyon sa bag-ong giaprobahang Supplemental Budget (SB) 1, pinaagi sa pagtangtang sa mga restriksyon nga may kalabutan sa pag-hire og manpower, limitasyon sa capital outlay, ug validation process sa P35 milyunes nga driver subsidy program.
Sa iyang upat ka panid nga veto letter nga gipetsahan og Mayo 13, 2026, gigamit ni Archival ang iyang gahom ubos sa Local Government Code aron partial nga kuhaon ang pipila ka bahin sa Sections 5, 6, ug 7 sa City Ordinance 2816, nga nagtugot sa SB 1 alang sa 2026.
Ang giaprobahang supplemental budget naglangkob og P814.14 milyunes alang sa General Fund Proper ug P17.72 milyunes alang sa Special Accounts, human kini gikunhuran sa City Council gikan sa orihinal nga proposal atol sa committee deliberations.
Usa sa mga probisyon nga gi-veto sa mayor mao ang dugang rekisitos nga gipahamtang sa City Council sa pag-hire og manpower ubos sa Maintenance and Other Operating Expenses (MOOE).
Ubos sa ordinansa, ang mga departamento nga mangayo og dugang manpower kinahanglan una mosumiter og project proposal nga aprobahan sa mayor ug sa City Council pinaagi sa lahi nga resolusyon, lakip ang detalye sa gidaghanon sa empleyado ug klase sa proyekto.
Matod ni Archival, ang maong rekisitos di na kinahanglan ug administratively restrictive, tungod kay ang appropriations alang sa manpower na-review ug naaprubahan na sa legislative body atol sa budget process.
Gi-veto sab niya ang probisyon nga nagdili sa retroactive hiring, kay matod niya mahimong makaapekto kini sa mga trabahante nga nakahatag na og serbisyo tungod sa diha-diha nga operational needs.
Gikutlo ni Archival nga igo na ang kasamtangang regulasyon sa Civil Service, Commission on Audit (COA), accounting ug budgeting rules aron mapugngan ang irregular hiring.
Gi-veto sab sa mayor ang probisyon nga nag-limit sa pag-carry over sa wala magamit nga capital outlay funds lapas sa Disyembre 31.
Ubos sa giaprobahang ordinansa, ang wala magamit nga appropriations automatic ma-defund gawas kon adunay kompletong procurement ug funding documents sama sa Purchase Requests, Approved Budget for the Contract, ug Certificates of Availability of Funds and Appropriations.
Matod ni Archival, ang maong limitasyon mahimong makababag sa padayon nga implementasyon sa lehitimong proyekto sa gobiyerno, ilabi na kadtong adunay pundo na.
Dugang niya, ang pagdeterminar sa continuing appropriations kinahanglan magpabiling ubos sa national budgeting ug auditing regulations sa Department of Budget and Management (DBM) ug COA, ug dili pinaagi sa kinatibuk-ang restriksyon sa lokal nga ordinansa.
Laing probisyon nga gi-veto sa mayor mao ang validation process alang sa mga benepisyaryo sa driver subsidy program sa siyudad.
Ang ordinansa nagtudlo sa barangay captains isip validating authorities alang sa mga habal-habal ug tricycle drivers nga mangayo og fuel assistance. Nisupak si Archival niini ug niingon nga ang validation nga eksklusibong magsalig sa barangay officials mahimong hinungdan sa kalangan, dili parehas nga proseso, ug operational difficulties sa paghatag sa ayuda.
Bisan giila niya ang importansya sa koordinasyon sa barangay, matod sa mayor nga ang Department of Social Welfare Services (DSWS) isip implementing office kinahanglan adunay flexibility sa pagdesisyon sa labing epektibong validation mechanism alang sa kuwalipikadong benepisyaryo.
Ang mga gi-veto nga probisyon kabahin sa City Ordinance 2816, nga giaprobahan sa City Council niadtong Abril 28 pinaagi sa Resolution 17-3579-2026.
Bisan pa sa partial veto, nagpabiling balido ug epektibo ang ubang bahin sa ordinansa, lakip ang appropriations alang sa garbage collection, infrastructure projects, transport assistance, manpower augmentation, ug uban pang city programs nga gipundohan ubos sa SB 1. / CAV