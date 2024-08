Pisikal SIM ngadto sa eSIM, samang numero

Subay sa pasalig sa kabag-ohan ug pagtubag sa nag-uswag nga panginahanglan sa merkado, ang Globe nakatakdang molusad og bag-ong serbisyo nga magtugot sa Globe Prepaid users sa pag-upgrade gikan sa pisikal nga SIM ngadto sa eSIM ug pagpabilin sa ilang kasamtangang numero.

"This new offer is part of our drive for wider adoption of eSIM. We're not just keeping up with the digital needs of our customers, we're propelling them into the future of connectivity," matod sa Head of Globe Prepaid Givielle Florida.

Ang pag-upgrade sa eSIM magamit alang sa mga kustomer sa Globe Prepaid pinaagi sa GlobeOne app, nga adunay eSIM-compatibility check aron masiguro nga ang mga gamit sa mga user andam alang sa pag-upgrade.

Ang app nagtanyag og seamless download ug installation. Ang pag-upgrade nagkantidad lang og Php 99.

Aron ma-upgrade ang imong physical SIM ngadto sa eSIM, adto lang sa GlobeOne app, i-click ang SIM Hub > Change SIM > eSIM ug sunda ang on-screen instructions sa imong device. Pagkahuman i-install ang eSIM pinaagi sa pag-scan sa QR code gikan sa imong email ug pahimusli ang imong bag-ong eSIM nga adunay parehas nga numero sa mobile.

Kini nunot sa malampusong pagpaila sa eSIMs para sa Globe Prepaid subscribers sayo ning tuiga, nga nagmugna og end-to-end digital experience alang sa ilang mga kustomer. / PR