Piston: 90% naparalisa ang mga rota sa sugbo

Nakabalda sa pipila ka mga rota sa Sugbo ang gipahigayon nga transport strike sa Pinagkaisang Samahan ng mga Tsuper at Operator Nationwide (Piston) –Cebu niadtong Huwebes, Marso 19, 2026, nga giingong niabot sa 90 porsiyento sa mga alas 11 sa buntag.
Ang maong lihok protesta kabahin sa gihimo nga nationwide protest nga nakaapekto sa mga public utility jeepney sa tibuok dakbayan ug sa ubang dapit.
Base sa talaan nga gipagawas sa maong pundok nga ang mga rota nga apektado sa welga nalakip sa: Talamban–Carbon: 75%; Pit-os–Colon: 75%; Apas–Carbon Market (17B/C/D – traditional): 85%; Mabolo–Ayala: 85%; Lahug–Ayala: 85%; Manalili–Cathedral: 85%; Ayala–Mandaue: 85%; Ayala–Consolacion: 85%; Tamiya–MEPZ 1: 90%; ug Marigondon–Cordova: 60%.
Base sa pamahayag sa mga drabyer nga nisalmot sila sa maong protestat tungod sa kapait sa ilang nasinati resulta sa pagsaka pag-ayo sa presyo sa krudo ug dili na paigo ang ilang kita.
“Ngano kinahanglang magwelga? Wala nay kitaon ang mga drayber,” pamahayag sa maong pundok.
Ang presyo sa matag litro sa diesel niabot na sa P120 hinungdan nga moabot sa P3,600 ang ilang magasto sa pagpatubil ug nga wa nay mahibilin sa ilang kinitaan.
DEMANDA
Gipaabot sa Piston Cebu ang ilang demanda sa pagtangtang sa value-added tax ug excise tax sa krudo nga makapaminos sa presyo sa krudo ngadto sa P20.
Pag-rollback sa presyo sa lana ngadto na sa P55 matag litro, pagpatuman sa umento sa pletehan ngadto sa P5 ug ang pagpatuman sa P1,200 nga national minimum wage.
Pagkansela sa Oil Deregulation Law ug ipatuman ang price control, lakip na ang nationalization sa oil industry. / CDF