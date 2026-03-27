Piston-Cebu, mga aktibista nagprotesta sa dalan Colon

Libuan ka mga commuter ang natanggong samtang daghang mga drayber ang gusto na nga moundang sa operasyon sa pag-igo sa ikaduhang adlaw sa transport strike sa Sugbo tungod sa pagsaka sa presyo sa lana.
Bisan pa man niini, ang pangangkon sa Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Opereyter Nationwide (Piston)- Cebu nga adunay grabeng pagkaparalisa sa byahe, gisupak ni Kent Francesco Jongoy, legal officer sa Cebu City Transportation Office (CCTO).
Matod niya, walay mahinungdanong epekto ang strike sa gidaghanon sa mga sakyanan sa mga dagkong eskina.
Sumala sa Facebook page sa Piston Cebu, niabot sa 60 ngadto sa 70 porsiyento ang pagkabalda sa mga rota niadtong Marso 27, 2026.
Apil sa strike ang mga modern public utility vehicles (MPUVs) ug ang mga tradisyonal nga jeep.
Ang protesta nidagan gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 1 sa hapon.
Pipila sa mga rota nga naapektuhan sumala sa Piston: Guadalupe (06B, 06H, 06A, 06F, 06G), Parkmall–Urgello (01K), Tintay–Colon, Pit-os–Carbon, Talamban–Mandaue, ug Mabolo (03A, 03B, 03L).
Lahi sa giingon sa Piston, gipahayag ni Jongoy nga base sa monitoring sa CCTO gikan alas 6 hangtod alas 9 sa buntag, wala silay nakitang dako nga kausaban sa gidaghanon sa mga PUV sa karsada kon itandi sa mga adlaw nga walay strike. Sa Mandaue City, giingon ni Hyll Retuya, hepe sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team), nga wala ra maapektuhan ang ilang mga commuter tungod sa gipahigayon nga Libreng Sakay sa dakbayan ug ang pagpakatap sa mga personnel aron moabag sa mga pasahero.
Gipatin-aw ni Piston Cebu President Greg Perez nga daghang drayber ang gamay na lang og kita o wala na gyu’y madala sa balay tungod sa kamahal sa lana.
“Daghan na ang niapil, dili lang Piston. Kay dili na gyud sila kaigo sa ilang kita,” matod ni Perez.
Gibutyag niya nga ang gasto sa lana nisaka gikan sa P2,000 ngadto sa dul-an P3,000 matag adlaw, samtang ang pletehan nagpabilin ra.
Kinahanglan pa sab silang mobayad og boundary sa ilang mga operator, hinungdan nga bisan 16 ka oras na sa karsada, wala na’y mahabiling limpyo nga kita.
Usa sa mga commuter nga si Ken Abellon, 25, niingon nga nagpaabot siya og dul-an usa ka oras sa Lapu-Lapu City para lang makasakay.
Ang iyang naandan nga 1 ka oras ug 20 minutos nga biyahe, nahimong dul-an sa 2 ka oras.
“Dili ta ka blame but both affected jud,” matod ni Abellon, dungan sa pag-ingon nga nausik ang iyang oras sa trabaho tungod sa paghuwat.
Gisaway sa Piston Cebu ang P5,000 nga fuel subsidy sa gobiyerno kay karaan na matod pa ang kwenta niini sa presyo sa lana.
Nanawagan sila sa pagtangtang sa excise tax ug VAT sa lana, pagsaka sa suholan, ug pag-adjust sa pletehan ug pagbasura sa Republic Act 8479 (Oil Deregulation Law).
Nagpahimangno si Perez nga kon dili kini mahatagan og solusyon, mas daghang drayber ang mapugos sa paghunong sa ilang pagpamasahero. / CDF, EHP, ABC