Piston: Fuel subsidy sa govt. dili paigo

Gilusad sa Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Opereytor Nationwide (Piston) -Cebu ang ilang ikatulo nga transport strike sulod lang sa lima ka semana niadtong Martes, Abril 21.
Kini aron paninglan ang gobiyerno sa dinaliang solusyon sa krisis sa petrolyo nga mipatay sa ilang panginabuhian.
Agi usab kini og protesta sa nagpadayong pagsaka sa presyo sa lana nga giingong nakapalisod sa ilang panginabuhi ug sa mga sumasakay.
Taliwala sa grabeng kainit ug nagkagrabe nga kalidad sa hangin sa Metro Cebu, ang mga drayber ug operator nagpahigayon og dungan nga protesta sa sayong buntag sa wala pa sila nagtapok sa Colon Street alang sa usa ka hiniusa nga programa.
Matod ni Piston Cebu president Greg Perez, dili mohunong ang grupo sa ilang mga lihok-protesta hangtod nga dili mohatag ang gobiyerno og konkreto ug malungtarong solusyon sa krisis sa lana.
Nagsugod ang welga pinaagi sa mga lihok-protesta gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 2:40 sa hapon sa nagkadaiyang dapit lakip na sa P. del Rosario Street, Mabolo, Mactan, Consolacion, Cabancalan, Guadalupe, ug Labangon.
Gibutyag ni Perez nga ang maong protesta niadtong Martes nagsilbi usab nga suporta sa tulo ka adlaw nga welga sa Manila nga gipangulohan sa Manibela ug Piston Manila.
Bisan kon mokabat lang sa 50 ka drayber ang niapil, kini na ang ikatulong welga sa Piston Cebu karong tuiga human sa mga protesta niadtong Marso 19 ug Marso 27.
Gisaway sa grupo ang P5,000 nga fuel subsidy sa gobiyerno, sanglit gamay ra kaayong mga drayber sa Sugbo ang nakadawat niini.
Nabalaka usab si Perez nga ang mga subsidiya nga moagi sa mga kooperatiba mapuggan o makuhaan tungod sa mga utang sa drayber.
Gawas sa dinaliang tabang, gisubli sa Piston Cebu ang ilang mga demanda sama sa pagpaubos sa presyo sa lana, pagtangtang sa excise tax, usbaw sa plitehan, ug ang pagbasura sa Oil Deregulation Law. / CDF