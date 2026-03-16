PISTON magwelga sa Marso 19

Mopahigayon og nationwide transport strike ang pundok sa transportasyon nga PISTON karong Huwebes, Marso 19, taliwala sa pagsaka sa presyo sa lana gumikan sa nagpadayong kagubot sa Middle East.
“Ngayong darating po na March 19 ay idedeklara po natin at ilulunsad po natin, hindi lamang po sa National Capital Region kundi sa buong bansa. Ang isang protesta at welga na pangungunahan ng driver, operator, at mamamayan laban sa pagkainutil ng administrasyon ni Bongbong Marcos, laban sa US aggression na kung saan ay nagdudulot ng pahirap sa mamamayang Pilipino,” matod ni PISTON national president Mody Floranda sa usa ka press conference.
Matod ni Floranda, mosang-at sila og petisyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) alang sa P5 nga usbaw sa pletehan aron matabangan ang mga drayber nga makasagubang sa kakuwang sa kita tungod sa sunod-sunod nga big-time oil price hike.
Gisaway sa grupo ang P5,000 nga fuel subsidy sa gobyerno ug giingon nga usa lamang kini ka band-aid nga solusyon sa maong problema.
Gipahayag ni Floranda nga dili na kinahanglan nga hatagan sa Kongreso si Marcos og special powers aron mapagaan ang epekto sa krisis sa lana.
Hinuon, nanawagan siya sa pagbasura sa Oil Deregulation Law ug ang pagsuspenso sa excise tax. / TPM