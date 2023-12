Piston mipakusog pa sa pagsupak

Ang transport group nga Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Opereytor Nationwide (Piston) Cebu chapter nagpakusog sa ilang panawagan alang sa tibuok nasod nga pagsupak batok sa nagsingabot nga Disyembre 31, 2023 nga deadline sa konsolidasyon sa mga public utility vehicles (PUVs) ubos sa PUV Modernization Program (PUVMP) sa nasudnong kagamhanan.

Sayo sa Huwebes sa hapon, Disyembre 28, ang Piston Cebu nitukod og help desk atubangan sa buhatan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) 7 sa dakbayan sa Sugbo aron pagtubag sa mga pangutana sa mga PUV operators nga “naglibog” bahin sa consolidation requirement sa PUVMP.

Ang help desk nagtumong sa pagpugong sa mga drayber sa public utility jeepney (PUJ) gikan sa “pagpugos” sa proseso sa pagkonsolida nga mahimo’ng mosangpot sa katapusan nga pag-phaseout sa mga tradisyunal nga PUJ, matod sa grupo.

MODERNISASYON

Ang PUVMP, sumala sa LTFRB usa ka “extensive system” nga reporma nga hingpit nga mag-usab sa industriya sa pampublikong transportasyon sa yota sa nasod. Ang PUVMP naglatid sa usa ka regulatory reform ug bag-ong guidelines sa paghatag og prangkisa alang sa road-based public transportation services.

Ang pagkonsolida usa sa mga dako nga sangkap sa PUVMP. Matuman kini “pinaagi sa pagporma sa mga transport cooperative o uban pang legal nga entidad nga adunay katungod sa mga subsidy ug pag-access sa mga pasilidad sa pautang.”

Ang deadline sa konsolidasyon nakaagi sa daghang mga pag-postpone, nagbalhin gikan sa orihinal nga petsa sa Disyembre 2021 ngadto sa sunod nga mga petsa sama sa Hunyo 2022, Marso 2023, Hunyo 2023, ug sa katapusan Disyembre 31, 2023.

SAWAY

Sa press statement, gisaway sa presidente sa Piston Cebu nga si Greg Perez ang administrasyong Marcos Jr. tungod sa giingong “hell-bent” sa pagtangtang sa unconsolidated jeepneys sa kadalanan.

“Samtang naglunsad og usa ka media blitz nga nag-angkon nga daghang mga Pilipino ang nahaw-as gikan sa kakabus, ug nga mas daghan ang miapil sa hut-ong sa mga nagtrabaho, ang tinuod nga kamatuoran mao nga ang gobyerno naghimo nga miserable sa mas daghang mga kinabuhi,” siya miingon.

“Yanking drivers and operators from jeepneys that have provided them with a steady job and their families with a sure yet unsteady income will only worsen the situation of the lower classes,” siya nidugang.

Ang Piston Cebu ug ang mga kaalyado niini nipahibawo usab og dugang mga lakang isip kabahin sa nationwide nga lakang sa pagsupak sa phaseout plan nga gipatuman sa Marcos Jr. Administration pinaagi sa mga ahensya sa transport sector.