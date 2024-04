Piston misupak sa P2 nga gihangyo'ng umento sa plitehan

Usa ka lokal nga transport group, Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Operator Nationwide (Piston) Cebu, hugot nga nibarug sa ilang desisyon nga dili na mangayo og usbaw sa plitehan.

Si Gregory Perez, chairperson sa 500-member group, niingon nga pagpabug-at sa mga konsumidor ang mas taas nga plitehan, dili solusyon sa mga hagit karon, ilabina sa taas nga presyo sa gasolina.

Sa usa ka interbyo sa Martes, Abril 16, 2024, gisubli ni Perez ang panginahanglan alang sa usa ka mas komprehensibo nga pamaagi nga dili makaapekto sa mga sumasakay.

Gihatagan og gibug-aton ni Perez nga ang pagpatuman sa minimum nga usbaw sa plitehan sa pampublikong transportasyon taliwala sa nagpatigbabaw nga kahimtang sa ekonomiya makapausbaw lamang sa presyo sa mga nag-unang palaliton ug mga produkto.

“We are not keen on pushing a fare increase because we know it will affect our passengers and of course on the prime commodities,” matod niya, ug nidugang nga ang mga estudyante direktang masakitan kon ipatuman ang pagsaka.

P2 NGA USBAW

Sa miaging semana, ang Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines (Altodap), usa ka grupo sa mga tradisyunal nga jeepney drivers, nangayo og tubag kalabot sa petisyon sa umento sa plitehan nga ilang gisumite.

Giawhag nila ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) sa pagtubag dayon sa ilang petisyon tungod sa pagsaka sa presyo sa lana.

Ang grupo niduso og P2 nga usbaw sa minimum nga plitehan sa mga tradisyunal nga jeepney, nisugyot nga usbon kini gikan sa P13 ngadto sa P15.

Si Boy Vargas, presidente sa Altodap, niingon nga gipahibawo sila sa LTFRB sa nagpadayong konsiderasyon sa ilang petition for resolution.

Bisan pa, ang ahensya sa franchising wala pa nihatag og desisyon bahin ning butanga.

Ang tigpamaba sa LTFRB nga si Celine Pialago sa pakighinabi sa media, nikompirmar nga ang ahensiya sa pagkakaron nagpahigayon og makuting pagtuon sa petisyon aron masusi ang gisugyot nga usbaw sa plitehan.

Gianunsyo sa mga kompaniya sa lana niadtong Lunes, Abril 15, ang pagsaka sa presyo nga miepekto sa Martes, Abril 16.

Apil niini ang Pilipinas Shell, Cleanfuel, ug Seaoil nga nipadayag og usbaw nga P.95 matag litro sa diesel, P.40 matag litro sa gasolina, ug P.85 matag litro sa kerosene.

DI ANGAY

Si Perez nipahimangno batok sa gisugyot nga pagsaka sa plitehan, nga giisip nga dili angay ug nagpasidaan nga kini mahimong magsugod sa “domino effect,” nga mosangpot sa pagtaas sa presyo sa nagkalain-laing sektor sa lokal nga ekonomiya.

Matod niya nga kon ang mga drayber sa public utility vehicle mopasaka sa ilang minimum nga plitehan aron mabawi ang pagtaas sa gasto sa gasolina, kini nga mga dugang nga gasto mapasa nga di direkta ngadto sa mga konsumedor.

“Oo, kon maghisgot ta bahin sa usbaw sa plitehan, adunay domino effect, mao nga magdala kini og mas taas nga presyo sa mga palaliton, sama sa atong mga batakang palaliton,” ingon niya.

Matod ni Perez nga ang pagbasura sa Oil Deregulation Law ug pagsuspenso sa value-added ug excise taxes sa lana nagpabilin nga labing epektibong paagi sa pagpahunong sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. / KJF