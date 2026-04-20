Piston mopahigayon na usab og transport strike

Gilauman nga moabot sa 100 ka mga miyembro sa Pinagkaisang Samahan ng mga Tsuper at Operator Nationwide (Piston) Cebu ang mosalmot sa nationwide transport strike karong adlawa, Abril 21, 2026.
Gikompirmar kini ni Piston Cebu chairman Greg Perez pinaagi sa mensahe sa SunStar Cebu niadtong Lunes, Abril 20, nga ang mga miyembro sa ilang pundok mosalmot gayud sa maong welga.
Matod ni Perez, ang mga drayber nga moapil sa strike nagbiyahean sa mga rota sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Mandaue, ug Sugbo, lakip na ang Talamban, Guadalupe, ug Labangon.
Sa Facebook page sa Piston Cebu, ilang gipadayag nga ang bag-ohay lang nga rollback sa presyo sa lana dili ingon niana ka dako kon itandi sa nangaging mga pagsaka, hinungdan nga ang mga konsumidor nagpabiling nagpas-an sa kamahal sa mga paliton ug serbisyo.
Matod sa grupo, ang publiko gipasagdan lang nga mag-antos sa nagsaka nga presyo ug nagkagrabe nga kawalay kasegurohan sa pagkaon.
Dugang pa nila, gikinahanglan ang panaghiusa sa pagbatok sa nagpadayong krisis, dungan sa panawagan alang sa mas lig-on nga aksiyon.
Niadtong Marso 19, ang mga miyembro sa Piston Cebu nagpahigayon og martsa gikan sa MJ Cuenco Avenue padulong sa Osmeña Boulevard sa dakbayan sa Sugbo isip kabahin sa nationwide transport strike. Nanawagan sila og P5 nga usbaw sa plete ug ang pagtangtang sa excise tax ug VAT sa lana.
Sa miaging interview, gipahayag sab ni Perez nga ang P1 nga usbaw sa minimum fare sa mga tradisyonal nga jeep ug P2 sa modern jeep, sa wala pa kini gisuspenso sa Department of Transportation ang implementasyon niini, dili igo aron matubag ang mahal nga presyo sa lana.
Gihulagway niya ang maong adjustment sa pamasahe isip usa ka insulto sa mga drayber ug operator.
Ang transport group sa Sugbo padayong nagduso sa katungod sa mga drayber sa jeepney, nanawagan og mas taas nga pamasahe, subsidiya, ug ang pagsuspende sa consolidation mandate. /