Piston: Umento sa plite di paigo

Ang Cebu-based transport group nipadayag sa ilang pagkadiskuntento sa giaprubahan nga umento sa plete alang sa publikong transportasyon.
Nisaway si Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Opereytor Nationwide (Piston)-Cebu President Greg Perez sa P1 nga increase sa minimum nga plete alang sa tradisyonal jeepneys nga gihulagway nga dili paigo sa grabe nga pag-umento sa presyo sa gasolina.
Samtang ang presidente sa Federation of Cebu Transport Cooperatives (FCTC) nga si Ellen Maghanoy niingon nga ang P2 nga increase alang sa modern PUJs kuwangon sa ilang gasto sa operasyon.
Nasayran nga niadtong Martes, Marso 17, 2026, gipahibalo ni Transportaion Secretary Giovanni Lopez ang maong increase human giaprubahan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).
Si Perez sa pakighinabi sa SunStar Cebu pinaagi sa tawag sa telepono nagkanayon nga ang giaprubahan nga umento wala makahatag og kahupay pinansiyal nga kalisod nga nasinati sa mga drayber ug operator.
Iyang gihulagway nga insulto ang kantidad sa maong fare increase nga dili paigo sa gasto sa gasolina, maintenance sa sakyanan, ug ang inadlaw nga gasto nga nagsige og umento.
Una na nga gipasabot ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II ang fare adjustments base sa cost analysis ug gihimong pagkonsulta sa mga stakeholder.
Ang fare increase moepekto sa higayon nga ang mga operator makakuha gilayon sa bag-ong fare matrix nga i-display sa ilang matag unit.
Samtang si Perez namahayag nga ang Piston-Cebu moduyog sa himuong lihok protesta. / EHP