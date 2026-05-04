Pistons, Cavs magsangka sa East Semis

Nakompleto sa host Detroit Pistons ang pagbangon gikan sa 1-3 nga biya sa Eastern Conference first round series human nila gipangtaktak ang Orlando Magic, 116-94, sa deciding Game 7 sa National Basketball Association (NBA) Playoffs kagahapon, Lunes, Mayo 4, 2026 (PH time).
Sa kadaugan, ning-abante sa second round o conference semi-finals ang Pistons diin ilang ikaharong ang Cleveland Cavaliers, nga ningpalagpot sa Toronto Raptors, 114-102, sa laing deciding Game 7 sa kaugalingon nilang first round series.
Sa taas nga kasaysayan sa NBA, ang Pistons mao pa lang ang ika-15 nga team nga hingpit nga nakabangon gikan sa 1-3 nga biya sa best-of-seven series.
Ang Pistons, nga maoy East No. 1 human sa regular season, ningsandig og maayo nila ni Cade Cunningham ug Tobias Harris aron hingpiton ang paglampos ning malisod nga misyon, nga nagtukmod kanila sa conference semi-finals sa labing unang higayon gikan niadtong 2008.
Si Cunningham, kinsa two-time All-Star, nagpakatap og 32 puntos ug 12 rebounds aron pangulohan ang Pistons samtang niamot og 30 puntos ug siyam ka rebounds si Harris.
Ang reserve player nga si Daniss Jenkins nidugang og 16 puntos alang sa kadaugan samtang nitampo og 15 puntos ug 15 sab ka rebounds si Jalen Duren.
Ang Magic gipangulohan ni Paolo Banchero pinaagi sa iyang game-high 38 puntos samtang nihatag og 16 puntos si Desmond Bane.
Kini maoy ikaduhang higayon nga nausikan sa Magic ang ilang 3-1 nga bintaha sa usa ka series batok sa Pistons. Una kining nahitabo niadtong 2003.
Sa laing duwa, nirehistro og 22 puntos matag usa sila si Jarrett Allen ug Donovan Mitchell aron pangulohan ang Cavaliers sa pagtaktak sa Raptors
Ang Cavaliers, nga ningpasutoy sa ilang opensa sa 3rd quarter aron sugdan pag-abli og dako ang ilang pultahan paingon sa kadaugan, nakadawat sab og 18 puntos gikan ni James Harden ug 13 puntos matag usa gikan nila ni Sam Merrill ug Evan Mobley.
Ang Raptors gipangulohan ni Scottie Barnes pinaagi sa iyang 24 puntos samtang nidugang og 23 puntos si RJ Barrett. / Gikan sa wires