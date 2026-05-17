Pistons, Cavs magtigi sa Game 7

Usa ka duwa ang mohukom kon kinsa sa Detroit Pistons ug Cleveland Cavaliers ang moabante sa Eastern Conference Finals sa National Basketball Association (NBA).
Ang No. 1 Detroit Pistons ug ang No. 4 Cleveland Cavaliers masangka sa Game 7 sa East semifinals didto sa Little Caesars Arena sa Detroit karong Mayo 18, 2026 (PH time).
Ang Detroit maoy nidaog sa unang duha ka duwa, nibalos ang Cavaliers og tulo ka sunodsunod nga daog para kuhaon ang 3-2 nga labaw.
Apan ang Pistons wa nawagtangi sa paglaom sa Game 6 aron tablahon ang series, 3-3, ug dalhon pagbalik ang semis sa ilang korte para sa Game 7. / RSC