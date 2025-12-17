Pistons gibawsan ang Celtics

Nipagawas og mensahe ang Detroit Pistons nga sila ang usa sa mga team nga angay atngan karon nga season human gitumba ang Boston Celtics didto mismo sa TD Garden sa National Basketball Association (NBA) game, Martes, Disyembre 16, 2025 (PH time).
Si Cade Cunningham nipabuto og 32 puntos ug 10 rebounds, samtang nidugang si Caris LeVert ug Tobias Harris og 13 puntos matag-usa para sa East-leading Pistons nga nidaog og upat ka sunodsunod nga duwa.
Nakabalos pud ang Detroit sa kapildihan batok sa Boston niadtong miaging bulan.
Para sa Celtics, si Jaylen Brown nipakatap og 34 puntos, walo ka rebounds ug pito ka assists ug nidugang si Derrick White og 31 puntos. Ang Boston nakatilaw og duha ka sunod nga pilde human sa impresibo nilang five-game win streak.
Nagkainit ang rivalry sa duha ka franchise karon nga season, kay sa miaging buwan giputol man sa Boston ang 13-game win streak sa Pistons.
Gisiguro sa Pistons nga makabalos sila sa ikaduhang panagtagbo og didto mismo atubangan sa Celtics fans.
Nisulod ang Detroit sa final quarter nga adunay 4 puntos nga labaw ug nainit nila kini ngadto sa 103-93 human ang steal ug fastbreak dunk ni Javonte Green sa nabiling 6 minutos sa duwa.
Napaubsan sa Boston ang bentaha ngadto sa 96-93 human sa three-point play ni White nga nakapalingkod kang Cunningham tungod sa iyang ikalimang foul, apan nitubag man dayon si Green og tres ug gisundan pa sa dunk aron ibalik ang 10-puntos nga abante sa Pistons.
Misulay pa og gukod ang Celtics ug nakapaduol sa 104-102 pinaagi sa baseline jumper ni White sa nahabilin 2:47, apan nakapuntos si Cunningham og duha ka importanteng jump shot sa katapusang duha ka minuto aron maselyohan ang daog.
Ang Detroit nisaka sa 21-5 (win-loss) record ug gauna gihapon sa East, samtang ang Boston naghupot og 15-11 nga baraha nga naa sa ikaupat nga pwesto. / RSC