Pistons gibungkag sa Magic

Giguba sa Orlando Magic ang limpyo nga dagan sa makina sa second league-leading Detroit Pistons, 112-109, sa National Basketball Association (NBA) Cup basketball game didto mismo sa korte sa Detroit, Sabado, Nobiyembre 29, 2025 (PH time).
Naguna sa pagbungkag sa nindot nga diskarte sa Pistons ang Magic guard nga si Desmond Bane kinsa nipupo og 37 puntos lakip na ang duha ka krusiyal nga offensive rebounds nga maoy nitabang og silyo sa kadaogan sa Orlando.
Ang Magic nisaka sa 4-0 (win-loss) record sa East Group B as NBA Cup ug sa overall record nila nga 12-8 karon nga season.
Nakalingkawas ang Magic sa pagmangtas ni Cade Cunningham nga nipabuto og triple double nga 39 puntos, 12 rebounds ug 11 assists. Niamot si Franz Wagner og 21 puntos nga maoy niabag sa dominante nga duwa ni Bane.
Ang Pistons nagpabilin gihapon nga nag-una sa Eastern Conference team standing, bitbit ang 15-4 nga baraha.
Daw ni-brake ang Pistons human sa ilang ika-13 nga sunodsunod nga daog, kay napulihan man kini og ikaduha nga sunodsunod nga pilde, una batok Celtics nga gisundan karon sa Magic.
Sa NBA Cup, ang Pistons naghupot og 2-2 nga baraha og dili na sila maka-abante sa sunod nga round. Ang three-point play in Banes sa nahabiling 2:11 sa duwa maoy nakahatag sa Orlando og 108-106 nga labaw, gisundan kini og layup ni Wagner nga niinat Magic lead ngadto sa upat ka puntos.
Naka-tres si Harris sa pikas habig ug naka-depensa pud ang Detroit pero ang oportunidad nga makalabaw nawala kay nag-turnover man si Cunninghan sa 1:03 sa fourth quarter.
Si Jalen Suggs nipasulod og duha ka free throws sa 6.3 segundos nga nahabilin nga mihatag sa Magic og 112-109 nga labaw. Si sunod nga play gi foul sa Magic si Cunnigham sa nabilin nga 4.7 ssegundos.
Nasipyat ni Cunnigham ang unang free throw, ug gituyo pagsipat ang ikaduhang free throw ug nakuha gyud niya ang rebound, gipasa niya ang ball kang Duncan Robinson, kinsa ang itsa nga tres nga pantabla unta napalakan ni Anthony Black. / RSC