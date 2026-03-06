Pistons gimakmak sa Spurs

Nimugna og 38 puntos ug 16 rebounds ang higanteng si Victor Wembanyama aron agakon ang host San Antonio Spurs sa dakong kadaugan batok Eastern Conference leader Detroit Pistons, 121-106, kagahapon, Biyernes, Marso 6, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ang Spurs, nga naa sa ikaduhang luna sa Western Conference dala ang 45-17 nga rekord, ningrehistro sa ika-13 nilang kadaugan sulod sa 14 ka mga duwa diin batok sa Pistons ang duha ning maong mga kadaugan.
Sayong nanginit ang opensa sa Spurs ug nakapaburot kini’g 19 puntos nga labaw sa 1st half. Naglabaw gihapon sila og dako sa halftime, 71-55.
Pagkahuman sa 3rd quarter, ang Pistons, nga adunay 45-16 nga rekord, nakamaneho pagpahak og dako sa labaw sa Spurs, 93-85, sa pagpangulo ni Cade Cunningham.
Apan nainat pagbalik sa Spurs ang ilang labaw, 105-90, human sa hansak ni Dylan Harper sa nahabiling 6:28 minutos.
Human niini, wala na nius-os sa usa lang ka numero ang labaw sa Spurs hangtod na sa katapusang gutlo.
Si De’Aaron Fox nidugang og 29 puntos, niamot og 16 puntos si Julian Champagnie samtang nihatag og 11 puntos ug 12 assists si Stephen Castle alang sa Spurs.
Ang Pistons gipangulohan ni Cunningham pinaagi sa iyang 26 puntos, nitampo og 18 puntos si Isaiah Stewart samtang ning-amot og 11 puntos matag usa sila si Duncan Robinson ug Tobias Harris.
Gisugdan sa Spurs ang duwa pinaagi sa 10-2 run ug nahuman ang duwa nga wala gyud nakatilaw og labaw ang Pistons. / Gikan sa wires