Pistons gipilde sa Jazz
Gipakuratan ug gipilde sa Utah Jazz ang Eastern Conference leader Detroit Pistons gamit ang game-winning shot ni Keyonte George nga maoy nihukom sa duwa, 131-129, sa National Basketball Association (NBA) game, Sabado, Disyembre 27, 2025, didto sa Salt Lake City.
Si George nakapasulod og floater sa nahabilin nga 2.1 segundos nga maoy nakapauyog sa ilang korte ug nitapos sa upat ka sunodsunod nga pilde sa Jazz.
Nangulo sa pinuntosay si George nga adunay 31 puntos, nidugang ang bigman nga si Lauri Markkanen og 30 puntos, samtang si Brice Sensabaugh nitabla sa iyang season-high 20 puntos.
Swerte nga bunot alang sa Jazz si Sensabaugh nga maoy gihulip ni Ace Bailey nga wa makaduwa sa second half tungod sa hip injury.
Ang Pistons nahatagan pa og higayon nga makatabla o daog sa duwa apan nasipyat si Cade Cunningham sa buzzer shot, sa kasuko niini nagkalalis pa sila sa officials sa wa pa kini nibiya sa korte.
Nakabuhat si Cunningham og 29 puntos ug 17 ka assists alang sa Pistons. Ang 13 assists niya sa first half mao ang iyang personal-best.
Nidugang si Tobias Harris og 16 puntos para sa Pistons, kinsa napilde sa ikaduhang higayon palang sulod sa nilabay nga siyam ka duwa.
Ang Pistons nagpabilin gihapon nga top team sa Eastern Conference bitbit ang 24-6 (win-loss) record, samtang ang Jazz anaa sa ika-12 sa Western Conference dala ang 11-19 nga baraha. / RSC