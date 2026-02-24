Pistons gisanta sa Spurs

Nagpakatap si Devin Vassell og 28 puntos lakip na niini ang pito ka three-pointers aron tabangan ang San Antonio Spurs sa pagpabugnaw sa kainit sa host Detroit Pistons, 114-103, sa National Basketball Association (NBA) kagahapon, Martes, Pebrero 24, 2026 (PH time).
Si Victor Wembanyama nidugang og 21 puntos ug 17 rebounds alang sa kadaugan ning panagsangka tali sa Western Conference second place team Spurs ug Eastern Conference leader Pistons.
Nakadaawat sab ang Spurs og 17 puntos gikan ni Julian Champagnie, 16 puntos ug 11 assists gikan ni Stephon Castle ug 10 puntos gikan ni De’Aaron Fox.
Ang Pistons gipangulohan ni Jalen Duren pinaagi sa iyang 25 puntos ug 14 rebounds, nidugang og 16 puntos ug 10 assists si All-Star Cade Cunningham samtang niamot og 15 puntos ug 11 rebounds si Ronald Holland.
Ang Pistons, nga gikan sa lima ka sunodsunod nga kadaugan, nalimitahan og 37.7% shooting lakip na niini ang 7-for-36 sa three-point area.
Wala pa’y duha ka mga minutos ang nakalabay sa duwa, nakamugna na og tulo ka three-pointers si Vassell nga maoy dakong hinungdan nga nakalabaw dayon og 12 puntos ang Spurs sa nag-unang tulo ka mga minutos.
Hinuon, nakasikit ra sab dayon ang Pistons, 24-27, pagkahuman sa 1st quarter.
Nakaposte pagbalik og dobleng numero nga puntos ang Spurs, 74-64, dihang nakamugna sila og 13-2 run sa tungatungang bahin sa 3rd quarter.
Human niini, wala na nitugot ang Spurs nga makasikit pagbalik ang Pistons hangtod na sa katapusang gutlo. / Gikan sa wires