Pistons gitiwasan sa 76ers

Gimugna ni Joel Embiid sa 1st half ang 39 sa iyang kinatibuk-ang 41 puntos aron agakon ang Philadelphia 76ers sa dakong kadaugan batok sa hosts Detroit Pistons, 129-111, ning Huwebes, Disyembre 14, 2023 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Ang Pistons, nga nagbitay sa labing ubos sa standing dala ang 2-22 nga rekord, na­ka­angkon sa ika-21 nilang su­nodsunod nga kapildihan.

Natupngan sa Pistons ang labing taas nilang sunodsunod nga kapildihan sa ilang prankisa, nga una nilang nasinati niadtong 1979-80 season.

Sa kasaysayan sa NBA, mao kini ang ikaunom nga labing taas nga sunodsunod nga kapildihan sulod sa usa ka season.

Ang 2010-11 Cleveland Cavaliers ug 2013-14 76ers pulos nakasinati og 26 ka sunodsunod nga kapildihan samtang ang 1995-96 Vancouver Grizzlies, 1997-98 Denver Nuggets ug 2011-12 Charlotte Bobcats pulos nakasuway og 23 ka sagunson.

Ang 76ers nakasinati og 28 ka sagunson nga kapildihan nga nagsugod sa hinapos nga bahin sa 2014-15 season hangtod sa sayong bahin sa 2015-16 season.

“I don’t want anyone to be happy in this situation,” matod ni Pistons coach Monty Williams. “I want to see an ornery locker room that’s tired — not just of losing, but tired of missing shots and tired of giving up 39-point quarters.”

Si Embiid, kinsa maoy kasamtangang MVP, nakalangkat sab og 11 ka rebounds. Nag-average siya og 40.8 puntos ug 12/3 ka rebounds sa katapusang upat ka mga duwa sa 76ers, nga ningsaka sa 16-7 nga rekord.

“He’s (Embiid) been in that vibe on game days, non-game days and everything lately,” asoy ni 76erss coach Nick Nurse.

Ang kanhi sakop sa Pistons nga si Tobias Harris niamot og 21 puntos alang sa 76ers samtang nitampo og 17 puntos si Kelly Oubre Jr.

Ang Pistons gipangulohan ni Bojan Bogdanovic pinaagi sa iyang 33 puntos samtang nihatag og 21 puntos si Cade Cunningham.