Pistons interesadong mokuha ni Davis

Interesado ang Eastern Conference leader Detriot Pistons nga makig-trade alang ni Dallas Mavericks star Anthony Davis alang sa pagpadayon sa ilang kampanya sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Mao kini ang gibutyag ni kanhi NBA champion ug kasamtangang NBA analyst Kendrick Perkins.
"My sources are also telling me that Detroit has a lot of interest in Anthony Davis," batbat ni Perkins sa interbyu sa Road Trippin' Show.
Adunay posibilidad nga mahitabo kini. Matod ni Marc Stein sa The Stein Line nga andam ang Mavericks nga maminaw og tanyag sa mga interesado nga mokuha kang Davis.
Nahilambigit sab ang Chicago Bulls bahin ning maong isyu, base sa taho sa ESPN.
Sukad sa pag-abot ni Davis sa Mavericks pinaagi sa multi-player trade nga naghatod ni Luka Doncic sa Los Angeles Lakers, gihasol na si Davis sa sunodsunod nga pagkaangol.
Isip usa ka Maverick, sulod lang sa 14 ka higayon nakapakita og aksiyon si Davis sulod sa 48 ka mga duwa.
Hinuon kon himsog si Davis, dako gyud kini og kontribyusyon hinungdan nga dili ikasurpresa nga aduna gyud gihapon ang interesadong mokuha kaniya. / Gikan sa wires