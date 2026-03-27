Pistons miihaw sa Pelicans

Gipahugtan og samot sa host Detroit Pistons ang ilang paggunit sa liderato sa Eastern Conference pinaagi sa pag-ihaw sa New Orleans Pelicans, 129-108, kagahapon, Biyernes, Marso 27, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ang Pistons nga ningsaka sa 53-20 nga rekord, nakadistansya na og layulayo gikan sa nagsunod kanila sa East nga mao ang Boston Celtics nga adunay 48-24 nga rekord.
Nakuha sa Pistons ang kadaugan bisan wala ang tulo sa ilang mga pambato sa guard rotation nga sila si All-Star Cade Cunningham (collapsed lung), Duncan Robinson (hip injury), ug Caris LeVert (knee soreness).
Gipangulohan ni bigman Jalen Duren ang Pistons pinaagi sa iyang 30 puntos, 10 rebounds, ug pito ka assists.
Si Kevin Huerter kinsa maoy nipuli sa puwesto ni Robinson sa starting unit, nidugang og 22 puntos samtang si Daniss Jenkins kinsa maoy nihulip sa luna ni Cunningham, niamot og 19 puntos.
Ang Pistons nga ningposte sa ikaupat nilang daog sa katapusan nilang lima ka mga duwa, nakadawat sab og 12 puntos gikan ni Tobias Harris ug 11 puntos gikan ni Ausar Thompson.
Ang Pelicans nga nahagsa sa 25-29 nga rekord ug usa sa lima ka teams nga natagak nang daan sa Western Conference, gipangulohan ni Zion Williamson pinaagi sa iyang 21 puntos, nidugang og 17 puntos si Saddiq Bey, niamot og 13 puntos si Jeremiah Fears samtang nitunol og 12 puntos si Dejounte Murray.
Nbakaposte og 15 puntos nga labaw ang Pistons, 90-75, sa hinapos nga bahin sa 3rd quarter apan paspas kining gihapak sa Pelicans ug daw sa usa lang ka pamilok sa mata, nius-os ang labaw sa Pistons ngadto sa upat ka puntos, 92-88, pagsugod pa lang sa 4th quarter.
Apan nimugna og 15-2 run ang Pistons aron inaton pagbalik ang ilang labaw ngadto sa 107-90.
Human niini, hingpit na nga nadominar sa Pistons ang kombati hangtod na sa katapusang gutlo. / Gikan sa wires