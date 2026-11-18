Gisanta sa Detroit Pistons ang kainit sa host San Antonio Spurs, 105-93, kagahapon, Miyerkules, Nobiyembre 18, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Nagkumboya sila si Cade Cunningham ug Daniss Jenkins aron pangulohan ang Pistons sa pagputol sa 12 ka sunodsunod nga kadaugan sa Spurs.
Nagpakatap og 27 puntos si Cunningham samtang nitampo og 25 puntos si Jenkins, 21 niini iyang gimugna sa 2nd half.
Doble nga blackeye ang natagamtaman sa Spurs ning sangkaa gumikan kay gawas sa kapildihan, nakasinati sab og tataw nga groin injury ang usa sa ilang mga pambato nga si Fil-Am Dylan Harper human siya nadakin-as sa ulahing bahin.
Sa press time, wala pa masayri kon unsa ka grabe ang pagkaangol ni Harper, kinsa nitunol og 20 puntos alang sa Spurs.
Ang Spurs, nga nahagbong sa 12-3 nga rekord, gipangulohan ni Victor Wembanyama pinaagi sa iyang 25 puntos, nidugang og 14 puntos si Julian Champagnie, niamot og 12 puntos si Devin Vassell samtang nihatag og 10 puntos si Stephon Castle.
Ang Pistons, nga ningsaka sa 9-4 nga rekord, nakadawat sab og 14 puntos, 12 assists, ug siyam ka rebounds gikan ni Ausar Thompson, 11 puntos gikan ni John Collins ug 10 puntos gikan ni Paul Reed.
Naglabaw og 14 puntos ang Spurs dihang gisugdan sa Pistons ang ilang rally aron ilugon ang labaw sa halftime, 55-54.
Human sa sikit nga kombati hapit sa tibuok 3rd quarter, ang Pistons nakaginhawa og luagluag dihang nakaposte sila og 10 puntos nga labaw, 82-72, sa sayong bahin sa 4th quarter.
Niaksiyon pagpanghulga ang Spurs pinaagi sa pagpahak sa labaw sa Pistons, 93-88, sa nahabiling 3:06 minutos apan wala nila nakompleto ang misyon. / Gikan sa wires