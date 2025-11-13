Pistons misutoy sa ika-8 nga sunodsunod nga daog

Nagpadayon sa kainit ang makina sa Detroit Pistons ug ilang gisugba ang Chicago Bulls, 124-113, para sa ikawalo nga sunodsunod nga daog sa National Basketball Association (NBA) kagahapon, Nobiyembre 13.
Si Paul Reed nipahagsa og 28 ka puntos, 13 ka rebounds, unom ka assists, ug upat ka steals aron aswaton ang Pistons sa kadaugan bisan kuwang ang pwersa sa team.
Nidugang si Duncan Robinson og 23 ka puntos, samtang si Daniss Jenkins nitunol og puntos ug 12 ka assists, ug si Caris LeVert nitampo og 17 ka puntos sa Pistons.
Si Matas Buzelis nihatag og 21 puntos ug 14 rebounds sa Bulls kinsa nakatilaw sa ilang ikaupat nga sunodsunod nga pilde.
Wala niduwa sa Pistons ang sagad sa ilang pambato, apil sa nilingkod ra ang reigning Eastern Conference Player of the Week nga si Cade Cunningham. / RSC