Pistons mosulong ni Giannis

Moasdang ang nagkainit nga Detroit Pistons sa kampo ni Giannis Antetokounmpo ug Miami Heat sa National Basketball Association (NBA) didto sa Kaseya Center karong Dominggo, Nobiyembre 15, 2026.
Sukdon ang kusog sa mga batan-on nga Pistons sa pagpangulo ni Cade Cunningham kontra nila Antetokounmpo ug bench tactician sa Heat, ang Pinoy-American nga si Erik Spoelstra.
Si Cunningham nag-average og 22.3 puntos, 7.6 assists, 5.2 rebounds ug 1.6 steals sa sayong bahin sa season aron dalhon ang Pistons sa ikatulo nga pwesto sa Eastern Conference team standings.
Ang kaabag ni Cunningham mao sila Duncan Robinson, Ausar Thompson, John Collins, Jalen Duren ug ang bench players nga sila Paul Reed Jr., Daniss Jenkins, Kevin Huerter ug Javonte Green.
Samtang si Antetokounmpo, kinsa nakuha sa Heat gikan sa Milwaukee Bucks sa offseason, nag-average og 27.7 puntos, 12.6 rebounds ug 5.2 assists.
Kuyog ni Antetokounmpo sila Bam Adebayo, Davion Mitchell, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Pelle Larsson, Bobby Portis ug Tim Hardaway Jr.
Ang Heat ubos sa paggiya ni three-time NBA champion Spoelstra, samtang ang Pistons itimon ni J.B. Bickerstaff. / RSC