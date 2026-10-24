Pistons mosulong ni Lebron

Moasdang ang Detroit Pistons sa kampo sa Philadelphia 76ers sa Xfinity Mobile Arena nga mopabukal pagbalik sa dugay na nga magkaribal sa National Basketball Association (NBA) karong Lunes sa buntag, Oktubre 26, 2026 (PH time).
Ang Pistons ug ang 76ers dugay na nga magkaribal sa Eastern Conference sukad pa niadtong 1955. Nipadayon kini sa panahon sa “Bad Boys” sa dekada 80 ug 2000s.
Daw sa nabalik karon ang ilang init nga kompetisyon kay puros naman kini mga title contender nga teams sa pagkaporma sa superteam sa 76ers.
Ang Pistons nipakita sa ilang seryoso nga presensiya sa East sa pagtimon ni Cade Cunningham kuyog sila Jalen Duren Ausar Thompson ug Tobias Harris.
Nahimong numero uno sa East ang Pistons sa miaging season nga adunay 60-22 (win-loss) rekord apan napakyas kini sa East semis human gitagak sa Cleveland Cavaliers.
Ang Philadephia naa sa ikaputo sa standing, naabot pud sila sa East semis diini gibutlogan ug gitagak sila sa kampiyon nga New York Knicks.
Sa kausaban karon nga season, gilantaw sa fans nga ang duha ka teams lakip sa mga inilog sa ilang conference.
Puno ang kargada sa 76ers, nakuha sa team ang beterano nga si LeBron James gikan sa Los Angeles Lakers, naa pa gyud ang All-Star guard nga si Jalen Brown gikan sa Boston, ang scorer ug facilitator nga si Tyrese Maxey, bigman Joel Embiid ug ang eksplosibo nga si VJ Edgecombe.
Ang ilang unang panagtabo karon nga season maoy mahimong preview sa posible nga playoff matchup. / RSC