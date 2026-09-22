Pistons naningkamot di mabalhin si Duren

Usa ka semana sa dili pa sugdan ang training camp sa National Basketball Association (NBA), gikataho nga nihimo og lakang ang defending champions Detriot Pistons nga makuha ang restricted free agent nga si Jalen Duren.
Human natanggong sa offseason ang $190 million ug lima ka tuig nga kontrata nga gitanyag sa Pistons, gikataho nga ang team nakadesisyon nga isaka kini sa $200 million aron magpabilin si Duren sa ilang tugkaran.
Hinuon, daw kuli gihapon kining dawaton ni Duren gumikan puwede man siya matanyagan og max extension nga $287 million ug lima ka tuig nga kontrata. / Gikan sa wires