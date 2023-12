Pistons nasugamak sa ika-27 nga sagunson nga kapildihan

Ningkulit og kasaysayan ang Detroit Pistons apan sa ne­gatibo nga aspeto nasuga­mak sila sa ika-27 nilang su­nod­­sunod nga kapildihan nga ma­oy labing taas sa usa lang ka season sa National Basketball Association (NBA).

Nahitabo kini sulod mismo sa balwarte sa Pistons ning Miyerkules, Disyembre 27, 2023 (PH time) diin gipangpu­kan sila sa Brooklyn Nets, 118-112.

Nagmangtas unta ang usa sa mga pambato sa Pistons nga si Cade Cunningham ug nimugna kini’g 41 puntos apan wala kini nisaler.

Ang Pistons naunlod sa la­bing ubos sa kinatibuk-ang stan­ding bitbit ang 2-28 nga rekord.

Ang Philadelphia 76ers mao ang naggunit sa labing taas nga sunodsunod nga kapildihan nga niabot og 28 apan nahitabo kini sulod sa duha ka seasons.

“A lot of this load is trusted to me, on the court and in the locker room,” matod ni Cunningham. “Every day, I try to lead the squad, and I haven’t been successful at that — 2-28. It’s only right that I speak for it and be the face of it.”

Maayo gyud untang nakaduwa si Cunningham ug nitali kini og 15-of-21 shooting apan ang tanan niyang mga kauban igo lang nagkumboya og 25-of- 69.

“You have to be real about where we are,” batbat ni Pistons coach Monty Williams. “Nobody wants something like this attached to them, and the bottom line is it is my job. Coaches are graded on their records.”

Ang Nets gipangulohan ni Ca­meron Johnson pinaagi sa iyang 24 puntos samtang niamot og 21 puntos si Mikal Bridges. / AP