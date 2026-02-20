Pistons overall leader na

Nailog sa Detroit Pistons ang overall leadership human nila giusban pagmakmak ang host New York Knicks, 126-111, kagahapon, Biyernes, Pebrero 20, 2026 (PH time), atol sa pagbalik sa aksyon sa National Basketball Association (NBA) gikan sa All-Star break.
Sa kadaugan, ningsaka sa 41-13 ang Pistons sa Eastern Conference, labaw lang og gamay sa percentage sa 42-14 nga rekord sa Western Conference leader ug defending champion Oklahoma City Thunder, nga dugay na sab naggunit sa overall leadership.
Ang Pistons, nga katulo na ningbuntog sa Knicks sa kasamtangang season, gipangulohan ni Cade Cunningham pinaagi sa iyang 42 puntos ug 13 assists.
Nitampo si Paul Reed og 18 puntos, nidugang og 11 puntos ug 10 rebounds si Tobias Harris samtang niamot og 10 puntos si Ausar Thompson alang sa Pistons.
Ang Knicks, nga nahagbong sa 35-21 nga rekord – ikatulo sa Eastern Conference – gipangulohan ni Jalen Brunson pinaagi sa iyang 30 puntos, nidugang og 21 puntos ug 11 rebounds si Karl-Anthony Towns samtang nihatag og 15 puntos si Landry Shamet.
Gimugna sa Knicks ang nag-unang lima ka mga puntos sa duwa unya pagkataudtaod, nakaposte sila og 9-2 nga labaw, nga maoy labing dako nilang nahimo.
Apan human niini, ningmugna ang Pistons og 21-8 nga rally aron sugdan pagkontrolar ang duwa.
Gihuman sa Pistons ang 2nd quarter pinaagi sa 7-0 run nga naghatag kanila og dobleng numero nga labaw sa halftime, 58-48.
Nakaduol pagbalik ang Knicks, 64-68, sa tungatungang bahin sa 3rd quarter apan human niini, ningsutoy na sab ang opensa sa Pistons hangtod nga hingpit na nilang nakontrolar ang duwa.
Naposte sa Pistons ang labing dako nilang labaw, 104-85, sa nahabiling 7:50 minutos ug wala na sila molingi pagbalik.
Nahimo sa Pistons ang kadaugan bisan wala ang ilang leading rebounder nga si Jalen Duran, kinsa mao sab ang ilang second-leading scorer. / Gikan sa wires