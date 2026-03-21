Pistons sulod na sa Playoffs

Gitumba sa Detroit Pistons ang Golden State Warriors, 115-101, ug nahimong unang team sa Eastern Conference nga nakakuha og playoff berth sa National Basketball Association (NBA) niadtong Sabado, Marso 21, 2026 (PH time).
Ang Pistons nisaka sa 51-19 (win-loss) record nga maoy nakasegurado nila og luna sa umaabot unya nga playoffs.
Si Jalen Duren nipakatap og 23 puntos ug si Daniss Jenkins niamot og 22 puntos para sa Pistons kinsa nakakuha sa ilang ika-51 nga daog karon nga season bisan wala ang star guard nga si Cade Cunningham nga nipahuway og duha ka semana tungod sa collapsed lung.
Nipakita og maayong depensa si Ausar Thompson nga nakahimo og pito ka steals sa 16 total steals sa Pistons.
Gidayeg ni Pistons coach J.B. Bickerstaff ang gipakita nga maayong depensa sa iyang mga batos.
"That was a point of emphasis for us going into the game, trying to figure out how our defense can create that chaos that we're looking for," ni Bickerstaff.
Sa pikas habig, nagpadayon ang kalbaryo sa Warriors ug nasugamak kini sa ikapito nga pilde sulod sa uwahing walo ka duwa. Nangulo sa pilderong Warriors si Brandin Podziemski nga adunay 15 puntos.
Natagak ang Warriors sa ika-10 nga pwesto sa Western Conference bitbit ang 33-37 nga baraha./ RSC